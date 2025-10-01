Papież: nie jest postawą pro-life nieludzkie traktowanie imigrantów w USA

Leon XIV został zapytany o decyzję metropolity Chicago kardynała Blase’a Cupicha, który wręczył nagrodę amerykańskiemu demokratycznemu senatorowi Richardowi Durbinowi za jego pracę na rzecz imigrantów. Ponieważ jest on też zwolennikiem legalizacji aborcji, niektórzy biskupi z USA skrytykowali to wyróżnienie.

Papież, cytowany przez Ansę wyjaśnił, że nie zna dobrze tej konkretnej sprawy.

Następnie stwierdził: „Myślę, że ważne jest to, by patrzeć na całokształt pracy, jaką senator wykonał, o ile się nie mylę, w ciągu 40 lat swej służby w Senacie Stanów Zjednoczonych”.

„Rozumiem trudność i napięcia. Ale myślę, jak powiedziałem już w przeszłości, że ważne jest przeanalizowanie wielu kwestii, które są związane z nauczaniem Kościoła” – wyjaśnił Leon XIV. „Ktoś, kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale jest za karą śmierci, to nie wiem, czy jest naprawdę pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych” – ocenił papież.

Przyznał: „To złożone problemy. Nie wiem, czy ktoś ma wszystkie odpowiedzi, ale proszę przede wszystkim o wzajemny szacunek oraz o to, by wspólnie starać się, jako ludzie i jako Amerykanie i jako katolicy, zrozumieć te problemy i znaleźć drogę, by iść naprzód”.

Leon XIV przypomniał: „Nauczanie Kościoła w każdej z tych spraw jest bardzo jasne”.