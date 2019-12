vdu

„Nowy papież” zadebiutuje na antenie HBO 10 stycznia. To kontynuacja serialu „Młody papież” sprzed trzech lat. W drugim sezonie serialu Pius XIII, grany przez Jude’a Law, budzi się ze śpiączki. Jednak jego tymczasowy następca, Jan Paweł III (w tej roli John Malkovich), nie kwapi się, by oddać mu stery Kościoła. Dochodzi do interesującego pojedynku dwóch hierarchów.

Stolica Apostolska dość długo nie zabierała głosu w sprawie serialu. „Mniej więcej rok temu ukazał się artykuł w popularnym teologicznym czasopiśmie, w którym dziennikarz powoływał się na słowa papieża. Franiczek miał powiedzieć o +Młodym papieżu+, że jest odrobinę naiwny w sposobie przedstawiania Kościoła, ale serial mu się spodobał” – przyznaje Paolo Sorrentino w wywiadzie, jakiego udzielił „Wysokim Obcasom Extra”.

Może Franciszek docenił to, co udało się uchwycić Sorrentino, a o czym nie wiedzą ludzie, którzy nie znają hierarchów Kościoła od strony prywatnej? „Przed rozpoczęciem zdjęć spotykałem się z księżmi i kardynałami, żeby lepiej poznać ich świat, zrozumieć, jak funkcjonują. Bardzo szybko odkryłem, że to są ludzie z niesłychanym poczuciem humoru, uwielbiają sobie docinać. Chciałem zawrzeć tę ironię w serialu” – mówi reżyser, który uwielbia balansować między humorem, kampem i realizmem magicznym.

Włoch wspomniał w wywiadzie o jeszcze jednej interesującej kwestii – o tym, jak pracuje nad muzyką do serialu. Przede wszystkim posiłkuje się Spotify. „Korzystam w dużej mierze z playlisty +Odkryj w tym tygodniu+, którą przygotowuje dla mnie algorytm na podstawie przesłuchanych przeze mnie utworów”. Tym sposobem w pierwszym sezonie serialu papież przymierzał szaty liturgiczne w rytm „Sexy and I Knowi it” LFMAO.

Sorrentino deklaruje, że jeśli tylko HBO będzie zainteresowane kontynuacją serialu, z chęcią zrobi kolejny sezon.