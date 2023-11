Papież do Polaków: Przekazujcie młodemu pokoleniu waszą historię

Papież Franciszek zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie nawiązał do zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zachęcił do tego, by przekazywać historię kraju młodemu pokoleniu.