Papież do Polaków: nasze życie i dzieje świata są w ręku Boga

Ojciec Święty zachęcił do częstego zwracania się do Maryi, Matki wierzących. Życzył wszystkim, aby różne formy oddawania jej czci, a szczególnie odmawianie Różańca pomagało podążać drogą wiary i dawania chrześcijańskiego świadectwa. Do Polaków Papież powiedział:

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej, a także 40. rocznica zamachu na życie św. Jana Pawła II. On sam podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Fatimskiej Pani. To wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są zawsze w ręku Boga – podkreślił Franciszek. Zawierzmy Niepokalanemu Sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o ustanie pandemii, o ducha pokuty i nasze nawrócenie. Z serca wam błogosławię.“