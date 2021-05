Papież apeluje o pokój w Ziemi Świętej

Po modlitwie Regina coeli Papież podkreślił, że z wielkim niepokojem śledzi to, co dzieje się w Ziemi Świętej. W tych dniach doszło do gwałtownych starć zbrojnych między Strefą Gazy a Izraelem, które mogą przerodzić się w spiralę śmierci i zniszczenia. Wiele osób zostało rannych i duża grupa niewinnych zginęła. Wśród nich są dzieci, co jest straszne i niedopuszczalne. Ich śmierć jest znakiem, że ludzie nie chcą budować przyszłości, ale chcą ją zniszczyć.