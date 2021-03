Papieski Wielki Tydzień

Ojciec Święty nie weźmie udziału w wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, którą, w jego zastępstwie, odprawi dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re.

Franciszek będzie za to przewodniczył wielkopiątkowej liturgii, która zaplanowana jest w Bazylice św. Piotra na godz. 18:00. Trzy godziny później wzdłuż kolumnady Berniniego przejdzie Droga Krzyżowa, w której Papież również weźmie udział. Przygotowanie rozważań do niej zostało w tym roku powierzone grupie Skautów Agesci „Foligno I” z Umbrii oraz młodzieży przygotowującej się do pierwszej Komunii św. i bierzmowania z parafii Świętych Męczenników z Ugandy w Rzymie. Ta rzymska parafia, kierowana przez ks. Luigiego D’Errico, jest szczególnie zaangażowana na polu solidarności z najsłabszymi, zwłaszcza osobami niepełnosprawnymi, dla których organizuje katechezy. Jest także zaangażowana w działalność domów rodzinnych przeznaczonych dla kobiet i dzieci, które padły ofiarą przemocy, a także wspiera placówki zajmujące się bezdomnymi rodzinami.

Obrazy, które będą towarzyszyć stacjom Drogi Krzyżowej, to rysunki dzieci z dwóch rzymskich domów rodzinnych „Mater Divini Amoris” i „Tetto Casal Fattoria”. Pierwszy, który przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 8 lat, prowadzą Córki Matki Bożej Miłości, drugim, założonym w 1984 r., kieruje świeckie stowarzyszenie wspomagające tzw. „trudną młodzież”. Jak informuje biuro prasowe Watykanu, rysunki te będą w bardzo prosty, ale wyrazisty sposób, przedstawiać bolesne momenty z życia Syna Bożego. Wszystkie te wydarzenia odbędą się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, stąd Watykan zapowiedział ograniczony udział wiernych w wielkanocnych celebracjach.

W Wielką Sobotę, przy ołtarzu katedry św. Piotra, od godz. 19:30 Papież będzie przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej , a następnie w Niedzielę Wielkanocną o godz. 10:00 odprawi Mszę zakończoną tradycyjnym orędziem i błogosławieństwem Urbi er Orbi – Miastu i Światu. Następnego dnia Papież poprowadzi pierwszą w tym roku modlitwę Regina Caeli z Biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Na podst. Vaticannews.va