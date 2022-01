Papieska modlitwa za Ukrainę: błagajmy o pojednanie i zgodę

O rozkwit braterstwa oraz uleczenie ran, obaw i podziałów Franciszek modlił się wspólnie z pielgrzymami przybyłymi do Watykanu na audiencję środową. W intencji pokoju na Ukrainie odmówił z nimi modlitwę „Ojcze nasz”.

Papież zauważył, że w ciągu swej historii Ukraina wiele już wycierpiała. Przypomniał o ofiarach, które pociągnęła tam ze sobą II wojna światowa, o wielkim głodzie i wielu innych cierpieniach. Franciszek podkreślił, że kraj ten zasługuje na pokój.

„Zapraszam was abyśmy pomodlili się o pokój na Ukrainie. Powtarzajmy tę modlitwę wielokrotnie w ciągu tego dnia: prośmy Boga usilnie, aby ta ziemia mogła zobaczyć rozkwit braterstwa i uleczyć rany, obawy i podziały – zachęcał Ojciec Święty. – Modlitwy i błagania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy. Proszę, nigdy więcej wojny! Módlmy się o pokój modlitwą «Ojcze Nasz»: jest to modlitwa dzieci, które zwracają się do tego samego Ojca, jest to modlitwa, który czyni nas braćmi, jest to modlitwa braci, którzy błagają o pojednanie i zgodę.“