Osiem dni do resetu. Dlaczego nasz „odpoczynek” bywa iluzją

Odpoczynek wymaga czasu i regularności

Według V. Ligeikaitė, świadomy odpoczynek jest konieczny zarówno dla kondycji fizycznej, jak i emocjonalnej: po nim czujemy się silniejsi, bardziej zmotywowani i kreatywni. Jak podkreśla, aby realnie „odkleić” się od codziennego stresu, według psychologów potrzeba co najmniej ośmiu dni urlopu. To argument, by planować regularne, nawet krótsze przerwy, zamiast odkładać regenerację na raz w roku.

Leżenie to nie to samo co regeneracja

Cichy wieczór na kanapie ze smartfonem nie oznacza jeszcze odpoczynku.

„Prawdziwy odpoczynek to więcej niż bezruch ciała – to pełne rozluźnienie: fizyczne, emocjonalne, umysłowe, a bywa, że i duchowe” – wskazuje lekarz.

Przewlekłe zmęczenie, rozdrażnienie, bezsenność czy poczucie pustki często wynikają nie z nadmiaru pracy, lecz z niewłaściwie dobranej formy odpoczynku.

Siedem (i więcej) form odpoczynku

Specjalistka przypomina, że odpoczynek ma różne oblicza – i wszystkie są ważne:

Fizyczny – nie tylko sen, ale też świadome rozluźnianie mięśni, rozciąganie, masaż.

– nie tylko sen, ale też świadome rozluźnianie mięśni, rozciąganie, masaż. Umysłowy – przerwa od bodźców informacyjnych i konieczności podejmowania decyzji.

– przerwa od bodźców informacyjnych i konieczności podejmowania decyzji. Emocjonalny – bycie sobą bez „masek”, możliwość wygadania się lub pobycia w samotności.

– bycie sobą bez „masek”, możliwość wygadania się lub pobycia w samotności. Sensoryczny – wytchnienie od ekranów, hałasu, ostrych świateł.

– wytchnienie od ekranów, hałasu, ostrych świateł. Kreatywny – kontakt z naturą, muzyką, pięknem, które „otwiera” głowę.

– kontakt z naturą, muzyką, pięknem, które „otwiera” głowę. Społeczny – relacje, które karmią i wspierają, zamiast drenować energię.

– relacje, które karmią i wspierają, zamiast drenować energię. Duchowy – chwile ciszy, medytacja, poczucie sensu.

Zaczyna się od ciszy

„Prawdziwy odpoczynek przychodzi, gdy wycisza się nie tylko ciało, ale i wewnętrzny hałas” – mówi V. Ligeikaitė.

Czasem wystarczy kwadrans bez telefonu, wolniejsze oddychanie, wpatrzenie w zieleń. Nie warto natychmiast zapełniać ciszy bodźcami – to właśnie w niej uruchamia się regeneracja.

Głębiej niż nawyki: rola magnezu i potasu

Bywa, że mimo starań nie udaje się „przełączyć” w tryb odpoczynku. Lekarz zwraca uwagę na możliwe przyczyny biologiczne: jeśli układ nerwowy jest wzbudzony, a komórkom brakuje kluczowych pierwiastków (magnezu i potasu), nawet dobre praktyki relaksu nie przynoszą efektu. Niedobory mogą objawiać się m.in. zaburzeniami rytmu serca, wzrostem ciśnienia, skurczami mięśni, mrowieniem kończyn, przewlekłym zmęczeniem. W takich sytuacjach V. Ligeikaitė rekomenduje zadbanie o odpowiednią podaż tych składników.

Lato: większe zapotrzebowanie

Latem naturalnie więcej się ruszamy i intensywniej się pocimy, co sprzyja utracie elektrolitów. Obok zbilansowanej diety lekarz radzi: nawadniać się (najlepiej wodą mineralizowaną), unikać długiego przebywania w upale, nie przetrenowywać się, a w gorące dni zrezygnować z alkoholu i ograniczyć kawę. U osób bardzo aktywnych zapotrzebowanie na magnez i potas może istotnie wzrosnąć.