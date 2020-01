Oscary 2020. „Boże Ciało” Jana Komasy z nominacją

vdu

Filmy „Pewnego razu w Hollywood”, „1917”, „Joker” oraz „Irlandczyk” otrzymały nominacje we wszystkich głównych kategoriach – w tym za najlepszy film, scenariusz, zdjęcia, oraz w kategoriach aktorskich.

Reżyserzy tych obrazów Martina Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips i Sam Mendes stoczą walkę o miano najlepszego reżysera.

Nominacje w kategoriach aktorskich otrzymali między innymi Scarlett Johansson, Charlize Theron, Tom Hanks, Brad Pitt, Al Pacino, Leonardo di Caprio i Joaquin Phoenix.

Szansę na statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego mają: Tom Hanks („Cóż za piękny dzień”), Anthony Hopkins („Dwóch papieży”), Al Pacino („Irlandczyk”), Joe Pesci („Irlandczyk”) i Brad Pitt („Pewnego razu… w Hollywood”).

Wśród nominowanych aktorek drugoplanowych znalazły się Kathy Bates („Richard Jewell”), Laura Dern („Historia małżeńska”), Scarlett Johansson („Jojo Rabbit”), Florence Pugh („Małe kobietki”) oraz Margot Robbie („Gorący temat”).

W tym roku kategorię „Najlepszy film nieanglojęzyczny” zastąpiono kategorią „Najlepszy film międzynarodowy”. Tu do faworytów należy czarna komedia z Korei Południowej „Parasite”.

Wśród dziesięciu filmów zagranicznych, które znalazły na tak zwanej krótkiej liście, są także „Boże Ciało” Jana Komasy, „Ból i Blask” Pedro Almodovara oraz czeski obraz „Malowany Ptak” na podstawie kontrowersyjnej powieści Jerzego Kosińskiego.

„Boże Ciało” Jana Komasy to opowieść o dwudziestoletnim Danielu (Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii. Do filmu wg scenariusza Mateusza Pacewicza zdjęcia zrealizował Piotr Sobociński Jr. W produkcji wystąpili także m.in. Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Muzykę skomponowali Evgueni i Sacha Galperine.

92. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego w Hollywood.