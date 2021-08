Orlen sonduje ukraiński rynek

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen spotkał się z przedstawicielami rządu i biznesu na Ukrainie. Wizyta miała na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości rozwoju działalności PKN Orlen zgodnie ze strategią koncernu do 2030 r.

W ramach strategii #ORLEN2030 poszukujemy potencjalnych możliwości rozwoju Grupy @PKN_ORLEN. Spotkanie z przedstawicielami ukraińskiego rządu i biznesu umożliwiło nam wzmacnianie relacji i rozmowę na temat obszarów współpracy mogących przynosić obustronne korzyści pic.twitter.com/T2E6YA138y — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) August 13, 2021

– Skuteczna realizacja strategii Orlen2030 wymaga od nas precyzyjnego wdrażania założonych celów i przyspieszenia w inwestycjach. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej, dlatego mocny akcent stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii czy zwiększenie dostępności paliw alternatywnych. Ukraiński rynek ma duży potencjał z punktu widzenia dalszego rozwoju naszego biznesu. Relacje gospodarcze między Polską i Ukrainą już są dobre i nie wykluczamy zacieśnienia współpracy w obecnych lub nowych obszarach biznesowych. Po udanych spotkaniach na Ukrainie zakładam, że uda się to osiągnąć z korzyścią dla obu stron – mówił Daniel Obajtek.

Grupa Orlen, sprzedając ok. 1 mln ton paliw produktów naftowych i rafineryjnych na Ukrainę jest jednym z ważniejszych dostawców benzyny i oleju napędowego do tego kraju. Grupa Orlen posiada prawie 15-proc. udział w rynku paliw drogowych, ok. 20-proc. udział w rynku paliwa lotniczego oraz rosnący udział w rynku asfaltów.

W ubiegłym roku blisko połowa sprzedaży zagranicznej spółki Orlen Asfalt z Grupy Orlen trafiła właśnie na Ukrainę.

Kluczowe dla obecności polskiego koncernu na ukraińskim rynku było uruchomienie nowego połączenia kolejowego między litewską rafinerią Orlenu w Możejkach z Ukrainą. Dzięki niemu benzyna Orlenu z Litwy może trafiać na Ukrainę przez Polskę. Jak podkreśla koncern, Orlen Lietuva posiada wieloletnie relacje i kontrakty z klientami działającymi na rynku ukraińskim.

Jak przypomina Orlen, ważnym elementem strategii koncernu jest budowanie wizerunku stabilnego dostawcy, niezależnego od sytuacji geopolitycznej w regionie, który dotrzymuje zobowiązań nawet w tak trudnym otoczeniu makroekonomicznym.