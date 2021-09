Orlen ruszył z paczkową ofensywą

Zgodnie ze strategią do 2030 roku, PKN Orlen zainwestuje w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA tego segmentu do ok. 5 mld zł rocznie.

– Dostrzegamy ogromną szansę wynikającą z rozwoju e-commerce i zmiany nawyków w dokonywaniu zakupów, dlatego inwestujemy w rozwój usług nadania i odbioru paczek pod marką „Orlen Paczka”. To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii Orlen2030 rozwój segmentu detalicznego. Oferujemy klientom dostęp do ponad 6 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym także automatów paczkowych, których liczba systematycznie będzie rosła – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – W ten sposób będziemy pozyskiwać nowych klientów, co przyniesie nam realne korzyści biznesowe. Wzmocni także naszą pozycję na rynku e-commerce, jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki, którego wartość przekracza w Polsce już 100 mld zł – dodaje.

Ekologiczne dostawy

Koncern postawił już automaty paczkowe w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej. Są one zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, dostępnych przez całą dobę. Klienci będą mieć trzy dni robocze na odebranie swoich paczek, to więcej niż oferują inni operatorzy.

Partnerem logistycznym usługi jest RUCH, który PKN Orlen przejął pod koniec ubiegłego roku. Spółka zrealizowała w tym czasie wiele inwestycji w infrastrukturę, dzięki czemu już w 90 proc. punktów czas dostawy przesyłek „Orlen Paczka” skrócił się do 1-2 dni od nadania ich przez e-sklep. Partnerem PKN Orlen przy rozwoju sieci automatów paczkowych jest Kern, rodzinna firma ze Szwajcarii.

– Badania i analizy dowodzą, że odbiór przesyłek w punktach staje się najczęściej wybieraną formą dostawy w Polsce. Jest też on postrzegany jako najbardziej ekologiczny, ponieważ ogranicza transport kurierski, a przez to emisję CO2. Dlatego stworzyliśmy „Orlen Paczkę” – nowoczesną sieć punktów dostępnych w najlepszych lokalizacjach. Korzystanie z niej ułatwia aplikacja mobilna, która pozwala m.in. bezdotykowo otwierać skrytki w automatach paczkowych, a także otrzymywać kupony i rabaty za odbieranie przesyłek. Już teraz dzięki usłudze Orlen Paczka sprzedawcy docierają ze swoją ofertą do prawie 10 mln użytkowników, którzy mają punkt odbioru w odległości do 10 minut pieszo – mówi Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej. – Naszą przewagą są również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, w tym łatwy podjazd do automatu, wygodne umiejscowienie panelu do obsługi oraz możliwość odbioru paczek w zasięgu ręki – zaznacza.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna „Orlen Paczka” jest dostępna na urządzenia z systemem IOS i Android. Umożliwia śledzenie statusu zamówionej przesyłki, odebranie jej w całej sieci punktów oraz bezdotykowe otwieranie skrytki w automatach, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Aplikacja pozwala też znaleźć punkty „Orlen Paczka” na mapie wraz z nawigacją do nich.

Sieć „Orlen Paczka” obejmuje około 1100 stacji Orlen, ponad 1000 kiosków RUCH-u, prawie 4000 punktów partnerskich i 200 automatów paczkowych. Do końca tego roku udostępnionych będzie już 500 automatów, które znajdą się w każdym województwie. W kolejnych latach PKN Orlen planuje dalszą, intensywną rozbudowę usługi „Orlen Paczka”. Zgodnie z założeniami, do końca 2022 roku klienci będą mogli korzystać z 2000 automatów paczkowych na terenie całego kraju.

Polska wyróżnia się zarówno tempem wzrostu liczby wysyłanych przesyłek, jak i gęstą siecią punktów odbioru. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, największą całkowitą liczbę punktów posiadają Niemcy (63 500), Francja (45 770) i Polska (41 545). Nasz kraj jest przy tym liderem pod względem liczby skrytek na paczki (niemal 11 500).