Orlen: gwarantowane dostawy paliwa z Możejek na Ukrainę

W środę rzecznik prasowy MSZ Białorusi Anatol Hłaz poinformował, że zapadła decyzja o zakazie przewozów kolejowych dla grupy towarów z terytorium Litwy. To odpowiedź Mińska na wprowadzony zakaz tranzytu nawozów potasowych z Białorusi przez Wilno. W styczniu Koleje Litewskie poinformowały Biełaruskalij, producenta nawozów potasowych, że od 1 lutego zostanie wstrzymany tranzyt. Wcześniej władze Wilna uznały kontrakt przewoźnika z białoruskim koncernem za „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”. Bielaruskalij został wpisany na listę białoruskich firm sankcjonowanych przez USA.

Płocka spółka poinformowała w środowym komunikacie, że w związku z doniesieniami o planach zamknięcia granicy z Litwą dla transportu kolejowego, produkty z rafinerii w Możejkach będą wysyłane na Ukrainę alternatywną trasą.

„Jest to możliwe dzięki ciągłym inwestycjom PKN Orlen we wzmacnianie i dywersyfikację możliwości logistycznych, zwłaszcza poprzez zapewnienie stabilności dostaw do klientów. Taki jest właśnie cel 100% zakupu udziałów Orlen Lieuva w litewskiej spółce Mockavos Terminalas. Obecna sytuacja na naszej wschodniej granicy pokazuje, że jeśli chodzi o decyzje biznesowe, należy również brać pod uwagę bezpieczeństwo całego obszaru. Dostawa paliwa na Ukrainę jest gwarantowana” – zapewnił prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orlen Lietuva z Grupy Orlen, poprzez przejęcie litewskiej spółki Mockavos Terminalas, przejął kontrolę nad jedynym kolejowym dworcem tranzytowym na granicy polsko-litewskiej w Mockavie. Służy do transportu produktów wytworzonych w rafinerii w Możejkach, które następnie trafiają na rynek polski i ukraiński.



„Dzięki tej wcześniejszej decyzji Daniela Obajtka, Prezesa Zarządu PKN Orlen, dzisiejsze zapowiedzi możliwego zawieszenia ruchu towarowego na granicy litewsko-białoruskiej mają neutralny wpływ na działalność Grupy Orlen” – zanotowano ogłoszenie firmy.