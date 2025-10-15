Znad Wilii

Obywatele Litwy będą mogli podróżować po RPA bez wiz przez 90 dni

Obywatele Litwy będą mogli podróżować do Republiki Południowej Afryki (RPA) bez konieczności uzyskiwania wizy przez okres do 90 dni. Zmiany te zostały ogłoszone przez Ambasadę Litwy w Południowej Afryce. Osoby posiadające litewskie obywatelstwo nie będą już musiały wysyłać dokumentów do ambasady w Sztokholmie ani składać wniosków wizowych online, co ułatwi podróże i współpracę między dwoma krajami.

„Ten długo oczekiwany sukces dyplomatyczny jest wynikiem konsekwentnych wysiłków obu krajów na rzecz wzmocnienia dwustronnych relacji, promowania turystyki, wymiany kulturalnej i współpracy gospodarczej. To historyczny moment w relacjach Litwy i Południowej Afryki. Reżim bezwizowy otworzy nowe możliwości dla naszych obywateli, by poznać kulturę Południowej Afryki, jej wspaniałą przyrodę oraz nawiązywać kontakty biznesowe. Mamy nadzieję, że ten krok przyczyni się do wzrostu liczby podróżujących oraz jeszcze silniejszych więzi gospodarczych” – cytowana jest ambasador Litwy w Południowej Afryce, Rasa Jankauskaitė.

Ambasada uważa, że ta decyzja potwierdza wzajemne dążenie Litwy i PAR do wzmacniania partnerstwa, promowania wzajemnych relacji między ludźmi oraz rozszerzania współpracy dwustronnej w różnych dziedzinach.

