O. Tokarczuk porównała rosyjską inwazję na Ukrainę z II wojną światową

O. Tokarczuk na Międzynarodowym Festiwalu Pisarzy w Jerozolimie odniosła się do wojny na Ukrainie. Z pisarką rozmawiała izraelska dziennikarka i prezenterka telewizyjna Tamar Ish Shalom.

„Polacy podzielają ukraińskie poczucie zagrożenia, jakie Rosja niesie dla wolnego świata” – stwierdziła noblistka.

Powiedziała, że rząd Poslki wiele lat ostrzegał przed ryzykiem, jakie niesie rosyjska agresja.

„Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że ta wojna będzie tak okrutna, tak anachroniczna, przywodzi na myśl okropne obrazy drugiej wojny światowej” – dodała Tokarczuk.

O. Tokarczuk mówiła o roli Polski w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Agencja Associated Press poifnormowała, że od początku rosyjskiej inwazji do Polski przybyło już ponad 3 mln Ukraińców. „Nie znam nikogo, kto by nie gościł ich u siebie lub w jakiś sposób nie pomógł” – mówiła pisarka.

Na wypowiedź Tokarczuk uwagę zwróciły międzynarodowe media. Jej słowa były cytowane m.in. przez brytyjski dziennik „Independent”, amerykańską stację ABC News, gazeta „New York Post”, arabska stacja Al-Dżazira czy indyjski dziennik „The Economic Times”.

Olga Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w 2018 roku za „Księgi Jakubowe”. Pisarkę doceniono za „narracyjną wyobraźnię, która w połączeniu z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.