Nowy teledysk Cleo w 3 dni obejrzało ponad milion fanów

vdu

„Za krokiem krok” to pierwszy singiel Cleo pochodzący z jej nowego, niezależnego projektu, w którym wraca do swoich muzycznych korzeni. Całość utrzymana będzie w konwencji vintage z elementami funku, soulu, muzyki lat 60. XX wieku.

Teledysk został wystylizowany na telewizyjne show, w którym uczestnicy mierzą się ze sobą swoimi umiejętnościami w dziedzinie podrywu.

Cleo zaprosiła do udziału w klipie swoich znajomych – Qczaja, Dawida Kwiatkowskiego, Mamiko, Dharniego, Paulę Tumalę i całą plejadę ludzi ze Świata TikTok’a. Rolę specjalną dostał… manager Cleo.

Teledysk ma wprawiać w dobry nastrój i pokazać, że Cleo ma luz i dystans do samej siebie… i takimi ludźmi też chce się otaczać. Cleo po raz pierwszy zrealizowała teledysk od początku do końca – napisała scenariusz, wyprodukowała go, zajęła się „castingiem”, doborem garderoby…

Udało się: w trzy dni teledysk obejrzało ponad milion fanów.

Co ciekawe – piosenka „Za krokiem krok” nie pojawi się na jesiennej płycie Cleo, a dopiero na kolejnym albumie. To pierwszy singiel zapowiadający płytę „old schoolową”, która bazować będzie na muzyce, na której Cleo się wychowywała.

Pochodząca ze Szczecina Cleo, a właściwie Joanna Klepko, to piosenkarka, autorka tekstów i projektantka mody. W 2014 r. reprezentowała Polskę w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. Współpracowała z takimi wykonawcami, jak Tusz Na Rękach, Onar, W Zmowie, Ramona 23 oraz WSRH. W 2013 rozpoczęła współpracę z Donatanem. W listopadzie wydali wspólnie singel „My Słowianie”, który stał się przebojem.