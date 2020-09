Nowy teledysk „Black Biceps”

Zespół „Black Biceps” z Niemenczyna wydał teledysk do najnowszej letniej piosenki pt. „Nesu Tikintis”. ,,To nic, że już nie lato w kalendarzu, najważniejsze, by lato było w nas" - napisali członkowie zespołu, w skład którego wchodzą zarówno Polacy jak i Litwini.