Nowe trasy i częstsze połączenia. Co czeka na podróżnych?

1. „Wizz Air” – Nowe trasy i dodatkowy samolot w Wilnie

„Wizz Air” ogłosił rozbudowę swojej działalności na Litwie. Od grudnia 2025 r. do czerwca 2026 r. przewoźnik uruchomi aż siedem nowych tras. Co więcej, w tej samej chwili do Wilna trafi dodatkowy samolot, co pozwoli na zwiększenie liczby lotów.

Z lotniska w Wilnie pasażerowie będą mogli polecieć do takich miast jak:

Tallinn – codziennie

– codziennie Kraków – 4 razy w tygodniu

– 4 razy w tygodniu Tirana – 3 razy w tygodniu

– 3 razy w tygodniu Podgorica – 2 razy w tygodniu

– 2 razy w tygodniu Nicea – 3 razy w tygodniu (zimą), 2 razy w tygodniu (latem)

– 3 razy w tygodniu (zimą), 2 razy w tygodniu (latem) Turku – 3 razy w tygodniu przez cały rok

Dodatkowo, z Połągi będą dostępne połączenia do:

Oslo – 2 razy w tygodniu (zimą), 3 razy w tygodniu (latem)

Te zmiany z pewnością ułatwią mieszkańcom Litwy podróże po Europie i poza nią, a także wprowadzą większą elastyczność w planowaniu urlopów.

2. „airBaltic” – Nowa trasa z Kowna i więcej połączeń z Wilna

Linie lotnicze „airBaltic” ogłosiły ważną ekspansję na Litwie. Już od 29 marca 2026 roku, przewoźnik uruchomi nową trasę z Kowna do Rygi (5 razy w tygodniu). Ta nowa linia zapewni pasażerom wygodne połączenia do ponad 80 miast w Europie i innych częściach świata.

Dodatkowo, „airBaltic” uruchomi trzeci samolot na swojej bazie w Wilnie, co pozwoli na zwiększenie liczby lotów w popularnych kierunkach:

Malaga – 2 razy w tygodniu

– 2 razy w tygodniu Monachium – 8 razy w tygodniu

– 8 razy w tygodniu Nicea – 2 razy w tygodniu

– 2 razy w tygodniu Palma de Mallorca – 2 razy w tygodniu

– 2 razy w tygodniu Paryż – 6 razy w tygodniu

To doskonała wiadomość dla osób planujących podróże na południe Europy, a także dla tych, którzy preferują wygodne połączenia z większą liczbą miast.

3. „Norwegian” – Powraca połączenie Połąga –Bergen

Z kolei linie lotnicze „Norwegian” ogłosiły wznowienie sezonowych lotów na trasie Połaga–Bergen (Norwegia). Skorzystać z tych połączeń będzie można od 31 marca 2026 roku, a loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty, aż do końca października. Bilety są już dostępne w sprzedaży, a turyści mogą rezerwować je na stronie przewoźnika www.norwegian.com.

4. „flydubai” – Nowe kierunki do egzotycznych miejsc

Wielu podróżnych będzie również mogło skorzystać z nowych, dalekich destynacji. Linie lotnicze „flydubai” ogłosiły otwarcie połączeń do takich miejsc jak Malediwy, Zanzibar, Sri Lanka, Katar i Nepal. Te nowe kierunki oferują fantastyczne możliwości dla osób marzących o egzotycznym wypoczynku.

Litwa staje się coraz bardziej dostępna dla pasażerów z całego świata. Dzięki rozszerzeniu oferty przez popularne linie lotnicze, mieszkańcy Litwy i turyści mogą liczyć na szerszy wybór kierunków, większą liczbę połączeń oraz wygodniejsze opcje podróży. Warto już teraz zacząć planować swoje przyszłe podróże, ponieważ nowe trasy i częstsze loty otwierają przed nami nowe możliwości.