Nowe sankcje na Rosję i Białoruś mogą wpłynąć na działalność LTG Infra

Z tych powodów wyniki spółki transportowej LTG Cargo należącej do grupy mogą nadal się pogarszać, co bezpośrednio wpłynęłoby na LTG Infra, wynika z rocznego raportu spółki za 2021 r. złożonego do Centrum Rejestrów.

„Ogłoszone plany USA i Unii Europejskiej (UE) odłączenia Rosji i Białorusi od międzynarodowego systemu rozliczeniowego SWIFT, a także niepewna sytuacja polityczna mogą wpłynąć na przepływ ładunków przewożonych przez LTG Cargo, co może

wpłynąć na wyniki finansowe i płynność finansową firmy. Sytuacja na Ukrainie może również wpłynąć na dostawy niezbędnych materiałów i projektów” – czytamy w raporcie.

Usunięcie ze SWIFT największego rosyjskiego banku, Sbierbanku, jest przewidziane w szóstym pakiecie sankcji UE wobec Rosji, który wszedł w życie w zeszłym tygodniu. Dostęp do międzynarodowego systemu rozliczeń pozostawiono Gazprombankowi, aby kraje UE mogły płacić za rosyjski gaz ziemny i ropę.

Przepływ ładunków przewożonych koleją przez Litwę znacznie się w tym roku zmniejszył, ponieważ w lutym tranzyt nawozów Belaruskalij został przerwany, a po wybuchu wojny na Ukrainie LTG Cargo zawiesiło ruch wszystkich swoich wagonów na Białoruś i Rosję.

Według kierownictwa LTG Infra nie ma możliwości finansowej oceny skutków wojny na Ukrainie.

Mimo wyzwań LTG Infra zwraca uwagę, że tegoroczne przychody operacyjne powinny wystarczyć na spłatę kredytów i innych zobowiązań, a najważniejsze projekty strategiczne będą kontynuowane – elektryfikacja linii kolejowej Wilno-Kłajpeda, remont głównych dróg, mostów i przepustów .

LTG Infra odpowiada za budowę europejskiego toru kolejowego Rail Baltica na Litwie. Oczekuje się, że ekspansja międzynarodowa i nowe usługi pomogą firmie utrzymać konkurencyjność.

W tym roku planowane jest zwolnienie 469 pracowników firmy.

W związku z wejściem w życie w ubiegłym roku sankcji USA i UE na białoruskie firmy wstrzymano przewozy przez Litwę ładunków i białoruskich produktów naftowych przez producenta nawozów Grodno Azot.