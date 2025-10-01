Nowa rektor VDU: Ineta Dabašinskienė obejmuje stanowisko

„Kierowanie uniwersytetem to ogromna odpowiedzialność, ale zarazem możliwość nadawania sensu – jednoczenia społeczności akademickiej do wspólnej pracy. Naszym celem jest nie tylko reagowanie na potrzeby dnia dzisiejszego, lecz także kształtowanie horyzontów przyszłości” – powiedziała I. Dabašinskienė.

„Uniwersytet jest tak silny, jak potrafi pozostać wierny wartościom fundamentalnym: wolności akademickiej, krytycznemu myśleniu, kreatywności i wszechstronnemu kształceniu. To podejście, oparte na zasadach artes liberales, jest naszą najsolidniejszą podporą i najważniejszym kierunkiem” – dodała.

Rektor VDU wybierany jest na pięcioletnią kadencję.

Prof. Ineta Dabašinskienė jest profesorem w Katedrze Języka Litewskiego VDU, kieruje Centrum Badań nad Komunikacją Międzykulturową i Wielojęzycznością. Jest ekspertem wysokiego szczebla w Grupie ds. Wielojęzyczności przy Komisarzu UE ds. Wielojęzyczności oraz ekspertem 6. i 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Aktywnie uczestniczy w krajowych, unijnych i międzynarodowych projektach naukowych i edukacyjnych – jako koordynator, partner oraz laureat licznych wyróżnień za jakość, aktualność i upowszechnianie wyników.

Jej zainteresowania badawcze obejmują psycholingwistykę, socjolingwistykę, językoznawstwo stosowane i gramatykę; wielojęzyczność i politykę językową; język mówiony, pragmatykę i analizę rozmowy. Stażowała m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Rosji, Chorwacji i USA. Otrzymała wsparcie badawcze m.in. z programów UNESCO „Funds-in-Trust”, Litewskiej Akademii Nauk, Austriackiej Akademii Nauk i Fundacji Otwartej Litwy oraz stypendia Fulbright i Fulbright Alumni w Nowym Jorku. Na mocy umów wymiany i współpracy prowadzi wykłady na uniwersytetach w Europie, USA, Chinach i Japonii, zasiada w komitetach wspólnych programów międzynarodowych oraz przewodniczy posiedzeniom komisji obron prac magisterskich.

Jest członkiem licznych stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych. Ma w dorobku monografie i artykuły publikowane w litewskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych, redagowała także prace wydane w międzynarodowych oficynach i zasiada w kolegiach redakcyjnych periodyków naukowych.

Z VDU związana jest od 1993 roku – zaczynała jako asystentka-wykładowczyni i doktorantka w Katedrze Języka Litewskiego, następnie była starszą asystentką i docentką. Stopień doktora uzyskała w 1999 r., a w 2009 r. rozpoczęła postępowanie habilitacyjne; od tego samego roku pełni funkcję profesora w tej katedrze. Na uczelni kierowała również Katedrą Regionalistyki, była prodziekanem i dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji oraz dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych. Od 2010 r. zasiada w Senacie VDU i przewodniczy jego komitetowi ds. nauki. Jest krajowym koordynatorem międzynarodowego, wspólnego programu magisterskiego MIREES (Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe), a od 2011 r. przewodniczy wspólnemu komitetowi doktoranckiemu VDU, Uniwersytetu Kłajpedzkiego, Uniwersytetu w Szawlach i Instytutu Języka Litewskiego.