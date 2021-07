Nowa integracja aplikacji Kahoot! z platformą Zoom zaktywizuje uczestników spotkań online

Aktywne uczestnictwo i współpraca

Aktualnie komunikacja zdalna stosowana jest coraz częściej zarówno w celach towarzyskich, jak i naukowych czy zawodowych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach online stało się kluczem do efektywnej współpracy, zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów. W czasach, gdy wiele firm nadal działa zdalnie lub wdraża model hybrydowy, integracja aplikacji Kahoot! z platformą Zoom ułatwi liderom budowanie relacji w zespołach i motywowanie ich członków. Wszystko to dzięki

interaktywnemu systemowi e-learningowemu opartemu na grach Kahoot!.

Aplikacja Kahoot! dla Zoom umożliwia użytkownikom granie w quizy wraz z innymi uczestnikami spotkania bez konieczności opuszczania platformy lub korzystania z drugiego urządzenia. Liderzy mogą motywować swoje zespoły podczas spotkań, prezentacji i wydarzeń wirtualnych.

Wyzwól potencjał w każdej wideorozmowie

Dzięki aplikacji Kahoot! osoba prowadząca prezentację może wykorzystać siłę przyjaznej rywalizacji i zabawy do zwiększenia aktywności wszystkich uczestników. Użytkownicy mogą przeprowadzać ankiety mające na celu sprawdzenie wiedzy i zebranie opinii, stymulować kreatywne myślenie za

pomocą chmur słów i zachęcać innych do zabierania głosu. Wystarczy wykorzystać ankiety, pytania otwarte i wiele innych rozwiązań. Dzięki funkcji burzy mózgów organizacje mogą zbierać pomysły i przenosić współpracę na wyższy poziom.

Prowadzący mają natychmiastowy dostęp do danych i raportów z kahootów, co pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym w oparciu o interakcje uczestników i odpowiedzi na prezentowane treści. Mogą oni również udostępniać gry Kahoot! jako samodzielne wyzwania innym użytkownikom, którzy nie mogli wziąć udziału w konferencji na żywo. Ciekawym rozwiązaniem jest także wysyłanie ich do wszystkich uczestników, by mogli ćwiczyć i poprawiać swoje wyniki. Zwiększy to ich zaangażowanie i zoptymalizuje przyswajanie wiedzy.

Nowa generacja nauki, pracy i zabawy

Komunikacja wideo stała się integralną częścią utrzymywania łączności w organizacjach oraz wśród rodziny i przyjaciół. Zoom jest przy tym jedną z najpopularniejszych platform, na której nasi użytkownicy mogą prezentować i grać w quizy, a także prowadzić interaktywne prezentacje z

wykorzystaniem platformy Kahoot! – komentuje Eilert Hanoa, dyrektor generalny Kahoot!.

Jesteśmy podekscytowani wdrożeniem aplikacji Kahoot! dla Zoom oferującej łatwo dostępne, spójne rozwiązanie, dzięki któremu wprowadzanie aktywnego uczestnictwa i skutecznej nauki do wszelkiego rodzaju wideorozmów jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Ponieważ coraz więcej pracodawców i osób indywidualnych korzysta z elastyczności systemów zdalnych lub hybrydowych, platformy wspierające budowanie wartościowych relacji online będą kluczowe dla rozwoju rynku pracy – podkreśla Ross Mayfield, Product Lead, Zoom Apps & Integrations,

Zoom. Dzięki aplikacji Kahoot! dla Zoom nasi użytkownicy mogą łatwo zmienić każde spotkanie Zoom w dynamiczne i interaktywne doświadczenie edukacyjne, którego uczestnicy szybko nie zapomną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Kahoot! dla Zoom, przeczytaj nasz post na blogu lub zobacz Wiadomości Kahoot!.

O Kahoot!

Misją Kahoot! jest sprawienie, aby nauka była niesamowita! Twórcy aplikacji chcą umożliwić użytkownikom wyzwolenie ich pełnego potencjału do nauki. Platforma edukacyjna ułatwia każdej osobie i firmie tworzenie, udostępnianie i granie w gry edukacyjne, które stymulują zaangażowanie. Wizją Kahoot! od 2013 roku jest stworzenie wiodącej na świecie platformy

edukacyjnej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na platformie Kahoot! 1,8 miliarda graczy z przeszło 200 krajów rozegrało 300 milionów gier. Rodzina aplikacji Kahoot! obejmuje również nagradzane aplikacje do nauki matematyki DragonBox, aplikację Poio do nauki czytania, aplikację do nauki języków obcych Drops, platformy Actimo i Motimate dla pracowników i korporacji oraz Whiteboard.fi, internetową tablicę dla wszystkich szkoleniowców, nauczycieli i klas. Siedziba grupy Kahoot! znajduje się w Oslo, w Norwegii, a biura firmy w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Estonii, Danii i Hiszpanii. Kahoot! jest obecnie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo pod oznaczeniem KAHOOT. Zagrajmy!

O aplikacjach Zoom

Wbudowane aplikacje Zoom umożliwiają swobodne korzystanie z preferowanych funkcjonalności w narzędziu Zoom przed spotkaniem, w jego trakcie i po zakończeniu. Zwiększ produktywność spotkań dzięki aplikacjom do udostępniania plików, zarządzania projektami, tworzenia tablic i innych. Aplikacje Zoom inspirują do współpracy i zwiększają aktywne uczestnictwo, umożliwiając użytkownikom wykonywanie zadań w czasie rzeczywistym i optymalizację spotkań.