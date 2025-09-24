Znad Wilii

„Norwegian” wraca na trasę Połąga–Bergen

Linia lotnicza „Norwegian” planuje od 31 marca 2026 r. wznowić sezonowe, bezpośrednie połączenia między lotniskiem w Połądze a Bergenem w Norwegii. Jak przekazał przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych Tadas Vasiliauskas, ostatnie loty na tej trasie odbywały się tuż przed pandemią Covid-19 – na przełomie 2019 i 2020 roku.

zw.lt/BNS
fot. Lukas Balandis/BNS.

Rejsy mają być realizowane do końca października, dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

– „Cały region Skandynawii cieszy się dużą popularnością wśród litewskich podróżnych. Obserwujemy systematycznie rosnący popyt na podróże między Litwą a Norwegią” – powiedział dyrektor Litewskich Portów Lotniczych Simonas Bartkus.

Mer Połągi Šarūnas Vaitkus wyraził przekonanie, że przywrócenie połączenia przyczyni się do rozwoju turystyki, zacieśnienia więzi kulturalnych oraz wzmocnienia wspólnot.

Linia „Norwegian” obsługuje z lotniska w Połądze także regularne loty do Oslo.

