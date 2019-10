Nobel z ekonomii za badania nad ubóstwem

vdu

W werdykcie napisano m.in, że badania, prowadzone przez trójkę laureatów „znacząco zwiększyły nasze zdolności zwalczania biedy na świecie”. Zaledwie w ciągu dwóch dekad ich bazujące na doświadczeniach podejście zmieniło ekonomię rozwoju, który to dział jest dziś polem intensywnej działalności badawczej – zaznaczyła Akademia.



Jak wskazano, nagrodzeni opracowali podejście pozwalające szeroki problem biedy podzielić na węższe zagadnienia, dotyczące np. zdrowia czy edukacji. Wykazali następnie eksperymentalnie, że zastosowanie odpowiednich narzędzi wobec tych węższych obszarów jest najbardziej efektywne.



Akademia przypomniała, że w połowie lat 90. Michael Kremer wraz ze współpracownikami wykazał efektywność takiego podejścia podczas doświadczeń nad zakresem interwencji, które najbardziej efektywnie poprawiają rezultaty nauczania w szkołach z zachodniej Kenii.



Abhijit Banerjee i Esther Duflo, również we współpracy z Kremerem, przeprowadzili szereg eksperymentów i badań w innych krajach. Np. w Indiach z efektów ich badań skorzystało ponad 5 mln dzieci w szkołach. W innych krajach znaczące efekty przyniosło zaproponowane przez nagrodzonych subsydiowanie w ramach systemu ochrony zdrowia badań profilaktycznych. Doświadczalne metody badawcze laureatów dziś zdominowały całą ekonomię rozwoju – podkreśliła Akademia. Jej zdaniem, metody opracowane przez laureatów mają „wielki potencjał” poprawy warunków życia licznych najgorzej sytuowanych populacji.



Abhijit Banerjee urodził się w 1961 r. w Mumbaju w Indiach. Doktorat zrobił na Harvardzie, jest profesorem ekonomii na MIT. Francuzka Esther Duflo jest profesorem na MIT, gdzie zrobiła też doktorat. Michael Kremer, urodzony w 1964 r. jest profesorem na Harvardzie.



Trójka laureatów podzieli między sobą 9 mln koron szwedzkich. Nagroda z ekonomii to nagroda dodatkowa, o której nie wspomina w swoim testamencie Nobel. Z tego powodu formalnie nazywana jest nagrodą banku Szwecji im. Alfreda Nobla.