Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Zuzanna Kann

Swoje artystyczne pasje realizuje tańcząc tradycyjne tańce indyjskie. Bharatanatjam i Odissi – tak nazywają się tradycje taneczne, które stały się jej pasją. Zuzanna Kann, tancerka i pasjonatka indyjskiego tańca jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem Zuzanna Kann nie ukrywa, iż jej pierwsze spotkanie z Indiami zburzyło wiele mitów i stereotypów, które towarzyszyły jej w drodze do tego kraju. Mimo, że spotkanie z indyjską kulturą i tradycją nie było łatwe, to Indie stały się miejscem, do którego tęskni i do którego z radością powraca. Spotkanie z Zuzanną Kann to opowieść o egzotycznej, a przecież w gruncie rzeczy nieodległej kulturze i tradycji.