Niezwykłe Pasje – niezwykłych ludzi. Zbigniew Chrzanowski.

Opowieść o spektaklu „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” wystawionym w rzymsko-katolickiej Katedrze we Lwowie. A poza tym dzieje Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.Także historia lwowskich scen teatralnych. O tym wszystkim opowiada pasjonat teatru, znawca dziejów scen lwowskich - Zbigniew Chrzanowski, reżyser i dyrektor artystyczny Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie w rozmowie z Krzysztofem Renikiem. Zapraszamy do odsłuchania audycji „Niezwykłe pasje – niezwykłych ludzi”.