Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Wojciech Górecki

Już od młodości chciał poznawać Kaukaz. Fascynowała go walka kaukaskich górali z rosyjskimi kolonizatorami. To była walka o własną tożsamość. Wojciech Górecki, jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w sprawach kaukaskich, jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, iż wieloletnie zainteresowanie Kaukazem i jego mieszkańcami pozwoliło mu lepiej zrozumieć znaczenie wielokulturowości, pozwoliło mu także nabrać dystansu do europejskich i polskich zawirowań polityczno-społecznych. Z biegiem lat zainteresowania gościa audycji rozszerzyły się na kraje Azji Centralnej. Stał się bacznym obserwatorem wydarzeń w tej części globu. Przemianom zachodzącym na tych terenach Wojciech Górecki, ekspert warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, poświęcił kilka książek.