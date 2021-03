Niezwykłe Pasje – niezwykłych ludzi. Waldemar Czechowski

W swoich filmach dokumentalnych szuka prawdy o świecie. Szuka odpowiedzi na pytania fundamentalne – skąd przychodzimy, dokąd idziemy. Chce znaleźć odpowiedź na pytanie – jak żyć. Bohaterem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – niezwykłych ludzi” jest Waldemar Czechowski, filmowiec-dokumentalista, operator kamery, człowiek ciekawy świata, a także pasjonat innych kultur i tradycji. „Prawdziwa pasja to nie jest letnia woda. To wrzątek, którym można się także poparzyć” – ostrzega Waldemar Czechowski w rozmowie z Krzysztofem Renikiem na antenie Radia Znad Wilii. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.