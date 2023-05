Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Michał Jeliński

Jego fotogramy dalekie są od zdjęć realistycznych. To raczej ekspresja emocji tworzonych w wyobraźni artysty przez fotografowane obiekty. W gruncie rzeczy to nic zaskakującego: Michał Jeliński, fotografik i ornitolog, gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”, określa się bowiem mianem artysty ekspresyjnego. Inspiracją dla jego ekspresyjnej fotografii jest Puszcza Białowieska, prastary las, który uczy pokory wobec natury i obrazuje jej piękno. Michał Jeliński przyznaje, w rozmowie z Krzysztofem Renikiem, iż jego pasja, czyli fotografia i ornitologia, to jednocześnie jego życie. Wypełnione spotkaniami z puszczańską przyrodą, spotkaniami tak naturalnymi, jak spacer mieszczucha po zatłoczonej ulicy wielkiej metropolii.