Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Marta Szpala

Jej bałkańska pasja trwa już od wielu lat. Fascynują ją Bałkańczycy, ich kultura i tradycja, a także polityczne wiry bałkańskiego kotła. Marta Szpala, analityk warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, to kolejny gość audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Marta Szpala przyznaje w rozmowie z Krzysztofem Renikiem, iż wielokulturowość Bałkanów, to zarówno bogactwo tego regionu, jak i wyzwanie. Jednocześnie gość audycji podkreśla, iż wbrew powszechnym stereotypom Bałkany, to region nie tak bardzo odrębny od reszty Europy. Dlaczego warto odwiedzać Bałkany i dlaczego w drodze na Bałkany warto zrezygnować z lotu samolotem na korzyść podróży pociągiem? O tym Marta Szpala opowiada w kolejnej audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”.