Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Mariusz Orzełek

Opowiada niesamowite historie. Jest artystą teatru lalkowego. Mariusz Orzełek, aktor i reżyser, a przede wszystkim twórca „Teatru Pod Orzełkiem” jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Z całą pewnością należy do kręgu twórców wędrownych, którzy prezentują widowiska teatralne w najrozmaitszych miejsca – w budynkach teatralnych, ale i w szkołach, sierocińcach, a także w szpitalach. Mariusz Orzełek specjalizuje się w przedstawieniach kierowanych do młodej publiczności, do młodego widza. Te spektakle są swoistym dialogiem z młodzieżą. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem gość audycji przyznaje, że młoda widownia jest bardzo wymagająca i zmusza artystów do ogromnego zaangażowania. Młody widz bez trudu bowiem wyczuje każdy fałsz w przedstawieniu.