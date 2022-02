Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Maria Gabryś-Heyke

Jej pasją jest muzyka i historyczne fortepiany. Jest miłośniczką muzyki Chopina. Jeden z jego utworów grała nawet w nepalskich Himalajach. Doktor habilitowana Maria Gabryś-Heyke, pianistka, wykładowczyni Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, laureatka wielu konkursów pianistycznych, jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Zamiłowanie do historycznych fortepianów sprawiło, iż lubi grać na tych dawnych instrumentach. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, iż pierwsze próby grania na zabytkowych fortepianach nie były dla niej łatwe. Ale to właśnie historyczny fortepian sprawił, że poznała swego męża, Krzysztofa Heyke, fotografika, który gościł już w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Zapraszamy do słuchania barwnej opowieści o muzyce i o fortepianach.