Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Magda Stopa

Pasjonuje ją dawne rękodzieło. Chce je ocalić od zapomnienia. Dlatego stworzyła tkalnię, w której zgromadziła stare krosna. Magda Stopa, historyk sztuki, a jednocześnie pasjonatka tradycyjnego rzemiosła tkackiego, jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Porzuciła życie w wielkim mieście, by osiąść na wsi i poświęcić się rewitalizacji ginącej sztuki rękodzielniczej. Prowadzi warsztaty tkackie, na które przyjeżdżają podobni do niej pasjonaci z całej Polski. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje, że niektórzy pokonują nawet 500 kilometrów, by wspólnie uczyć się tkackiej tradycji.