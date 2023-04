Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Łukasz Dobkowski

Kocha przyrodę, a jego pasją jest fotografowanie dzikich zwierząt – ptaków i ssaków. Łukasz Dobkowski, gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” najbardziej lubi fotografować żurawie oraz lisy. To tym zwierzętom poświęca najwięcej czasu podczas swych bezkrwawych łowów. Gość audycji zdradza, że fotograf dzikiej przyrody musi być cierpliwy, musi szanować przyrodę i koniecznie musi umieć przebywać sam na sam z dzikimi zwierzętami. Niekiedy wykonanie dobrych zdjęć zajmuje nie tylko godziny, ale i dni, a nawet tygodnie – zdradza Łukasz Dobkowski w rozmowie z Krzysztofem Renikiem. Fotografowanie przyrody uczy zdaniem gościa audycji pokory wobec świata zwierząt. Co to jest czatownia, jak ukrywać się przed wzrokiem dzikich zwierząt i jak je fotografować – dowiecie z audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”.