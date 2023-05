Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Krzysztof Trebunia Tutka

Góralskiej muzyki słuchał od kołyski. Jako chłopiec muzykował ze swoim słynnym ojcem Władysławem. Krzysztof Trebunia Tutka, założyciel zespołu Trebuniów Tutków z Podhala, jest gościem kolejnej audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Góralskiego muzykowania uczył się w rodzinie. Było jego życiem. Tak jak góralska tradycja, której pielęgnowanie jest dla niego tak ważne. A ta tradycja to także architektura. Bo Krzysztof Trebunia Tutka jest nie tylko muzykiem, jest także architektem, który w swych projektach nawiązuje do tradycyjnego budownictwa podhalańskiego. Do zabudowań wznoszonych z drewna, stawianych na kamiennych podmurówkach. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem gość audycji „Niezwykłe pasje” przyznaje, że jest otwarty na inspiracje pochodzące z różnych obszarów kulturowych. To właśnie dlatego Trebunie Tutki grały z muzykami z całego niemal świata. A te światowe muzyczne przygody zaczęły się od muzykowania z artystami tradycji reggae z Jamajki.