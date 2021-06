Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Jan Malicki

Był współzałożycielem czasopisma „Obóz”, periodyku wydawanego w Polsce w podziemiu w latach 1981-1989. Jan Malicki, opozycjonista, obecnie dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego jest gościem kolejnego wydania audycji „Niezwykłe pasje – niezwykłych ludzi”. Od roku 1991 „Obóz” ukazuje się jako publikacja tego właśnie Studium. Za próbę stworzenia w czasach PRL-u podziemnego Instytutu Europy Wschodniej Jan Malicki trafił do więzienia. Jego pasją były i są przemiany zachodzące w krajach dawnego obozu komunistycznego w Europie Wschodniej i Środkowej. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem Jan Malicki podkreśla znaczenie kształcenia młodych elit w naszej części Europy, elit przygotowanych do działania na rzecz współpracy krajów regionu w warunkach demokracji. Zapraszamy do słuchania.