Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Jan Krzysztof

Góry są ich pasją i są ich żywiołem. Dlatego rozumieją ludzi, którzy chcą być w górskim świecie – rozumieją turystów i taterników. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyruszają w góry, by ratować tych, którzy potrzebują pomocy. Jan Krzysztof, Naczelnik TOPR-u, ratownik z czterdziestoletnim stażem, to gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Spotkanie z Janem Krzysztofem, góralem i ratownikiem z Zakopanego, to opowieść o pasji, wierności ratowniczemu powołaniu, ale i o trudnych wyborach, a także o ryzyku, które zawsze towarzyszy ratowniczym wyprawom. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem Jan Krzysztof, Naczelnik TOPR-u mówi także o radości i satysfakcji płynącej z każdej wyprawy zakończonej uratowaniem ludzkiego życia.