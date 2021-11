Niezwykle Pasje – Niezwykłych Ludzi. Jacht „Empatia Polska”

„Empatia Polska” – takie imię nosi jacht. W skład załóg tego jachtu wchodzą osoby niepełnosprawne. Dla wielu z nich wypłynięcie na morze jest okazją do poznania swoich możliwości oraz przekonania się, że żeglarstwo ich nie wyklucza, że mimo niepełnej sprawności mogą stanowić pełnowartościową załogę. Kapitan „Empatii Polskiej” Andrzej Kwiatkowski, Danuta Przewoźna, jachtowy sternik morski, Anna Dembek, żeglarka oraz Zbigniew Wojciechowski, instruktor żeglarski są gośćmi audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem kapitan Andrzej Kwiatkowski zdradza, że pływanie z załogami, w których są osoby niepełnosprawne, to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, ale też i wielka satysfakcja. Zapraszamy do słuchania.