Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Grzegorz Pietraszek

Jest pasjonatem rowerowych podróży. Ale podróży, którym towarzyszy głębsza myśl. Grzegorz Pietraszek, nauczyciel, a także miłośnik historii, to kolejny gość audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Zamiłowanie do historii oraz do rowerowych peregrynacji sprawiło, iż każdego roku na przełomie października i listopada gość audycji organizuje rowerowe wyjazdy do miejsc pamięci, na wojenne cmentarze z czasów I wojny światowej. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem nie ukrywa, że wojenna zawierucha lat 1914-1918 otworzyła Polsce drogę do niepodległości. Dlatego w roku 2018, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizował 100-kilometrową wyprawę szlakiem wojennych cmentarzy. W tym roku – pięć lat po tamtej rocznicy - trasa liczyła już 105 kilometrów.