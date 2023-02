Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Generał Mieczysław Bieniek

Jego żywiołem jest wojsko i żołnierska służba. Służył w Polsce, ale i na misjach zagranicznych. Niemal połowę swej aktywności żołnierskiej spędził w miejscach konfliktów i wojen. Generał Mieczysław Bieniek, kolejny gość audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” dowodził siłami międzynarodowymi między innymi w Bośni i Hercegowinie, w Turcji, Syrii, Iraku. Był także doradcą ministra obrony Afganistanu. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem gość audycji opowiada o swoim zamiłowaniu do niezwykłych wyzwań, przyznaje że spadochroniarstwo jest jego ogromną pasją. Wykonał ponad trzy tysiące skoków, z tego część z wysokości 6 tysięcy metrów. Generał Mieczysław Bieniek podkreśla, że jako żołnierz i komandos z podziwem ocenia walkę Ukrainy z rosyjskim agresorem i przyznaje, że armii ukraińskiej konieczna jest nieustanna pomoc sprzętowa. Jako oficer pełniący jeszcze niedawno wysokie funkcje w NATO wyjaśnia, że Sojusz jest przygotowany do obrony swej wschodniej flanki, do obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.