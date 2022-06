Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Ewa Wasilewska i Robert Wasilewski

Bez teatru nie wyobrażają sobie życia. Stworzyli teatr, który opowiada lokalne historie, który budzi przywiązanie do małej ojczyzny i skłania do refleksji nad własną tożsamością. Ewa Wasilewska i Robert Wasilewski, goście kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” prowadzą na Mazurach od kilku lat „Teatr Chochół”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem goście audycji wyjaśniają, że Mazury to niezwykła mieszanka ludnościowa – nielicznych już autochtonów mazurskich, przesiedleńców z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, a także uchodźców z czasów rzezi na Wołyniu. To właśnie dlatego refleksja nad własną tożsamością i związkami z małą ojczyzną odgrywa w tej części Polski ważną rolę. Warto posłuchać opowieści pasjonatów – Ewy Wasilewskiej i Roberta Wasilewskiego, twórców „Teatru Chochół” o odkrywaniu związków z małą ojczyzną, a także o powikłanej historii mazurskich ziem.