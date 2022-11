Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Emilian Kudyba

W swojej prywatnej galerii tworzy świat na głowie. Innymi słowy kolekcjonuje nakrycia głowy z całego. Emilian Kudyba, gość kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” zebrał już kolekcję czapek, kapeluszy oraz innych nakryć głowy z ponad stu krajów świata. Są to wyłącznie tak zwane etniczne, czy narodowe nakrycia głowy. Ale gość audycji jest także pasjonatem koni rasy achałtekińskiej, koni z Turkmenistanu. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem wyjaśnia, że konie achałtekińskie to narodowa miłość Turkmenów, to – jak sami mówią – skrzydła Turkmenów. Warto podsłuchać barwnej opowieści Emiliana Kudyby o świecie na głowie i skrzydłach Turkmenów.