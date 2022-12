Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Dr Paweł Grabowski

Jest marzycielem, ale i realistą. Założył pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum stacjonarne. Doktor Paweł Grabowski, który zrealizował swe marzenie stąpając twardo po ziemi, jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Gość audycji jest przekonany, że ludzie nieuleczalnie chorzy muszą być otoczeni opieką i miłością do ostatnich minut życia, do chwili, w której narodzą się dla Nieba. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem doktor Paweł Grabowski przyznaje, że nie byłby w stanie zrealizować swego zamierzenia bez współpracy z dziesiątkami osób, które udzielały mu wsparcia – materialnego i intelektualnego. Zapraszamy do wysłuchania opowieści o tym, jak marzenie stało się rzeczywistością.