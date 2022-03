Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. dr Jan Malicki

Dlaczego Moskwa napada na sąsiadów? Czy Rosję można zrozumieć? Trudno to pojąć, ale poznawanie mechanizmów rządzących rosyjską polityką, a także społecznymi emocjami w tym kraju, ułatwia analizę tych tragicznych wydarzeń, które stały się udziałem Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji. I o tym właśnie opowiada kolejna audycja z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Gościem magazynu jest dr Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat i znawca spraw wschodnich. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem dr Jan Malicki podkreśla, że należy podejmować próbę poznania mechanizmów, które rządzą nie tylko rosyjską polityką, ale także emocjami społeczeństwa. Emocjami, które są od dziesięcioleci sztucznie budzone w rosyjskim społeczeństwie, po to by rządzącym łatwiej było kierować tym społeczeństwem. Warto słuchać ludzi, którzy są prawdziwymi ekspertami.