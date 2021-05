Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Dorota Czopyk

„Ekoeksperymenty”, czyli jak żyć, by jak najmniej szkodzić przyrodzie? Zastanawia się nad tym Dorota Czopyk, bohaterka kolejnego wydania audycji „Niezwykłe pasje – niezwykłych ludzi”. Mieszka w Beskidzie Niskim na południu Polski i tam prowadzi swe prośrodowiskowe eksperymenty. Dzieli się nimi na swoim blogu. Jest przekonana, że człowiek może i powinien układać sobie przyjazne relacje ze środowiskiem naturalnym.W rozmowie z Krzysztofem Renikiem opowiada jak to robić. Zapraszamy do słuchania audycji.