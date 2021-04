Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Dariusz Dyląg

Jego pasją są góry. Szczególnym uczuciem obdarzył Karpaty – te polskie, ale i te, które leżą dziś na Ukrainie i w Rumunii. Dla dr Dariusza Dyląga, przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego góry to nie tylko topografia, to nie tylko przyroda – to także historia poznawania gór, to także zainteresowanie tradycjami i obyczajami ludów karpackich – górali podhalańskich, Łemków, Bojków, Hucułów. O swoich karpackich pasjach dr Dariusz Dyląg opowiada w rozmowie z Krzysztofem Renikiem w audycji „Niezwykłe pasje – niezwykłych ludzi”. Zapraszamy do wysłuchania audycji