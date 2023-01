Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Daniel Gromacki

Jest malarzem pejzażystą. Maluje Puszczę Białowieską, stare drzewa, puszczańskie rzeki i rozlewiska, a także wioski i osady Podlasia. Daniel Gromacki, kolejny gość audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” z malarstwem związany jest od dzieciństwa. Jego dziadek malował głównie konie, nawiązując tym samym do tradycji polskiego malarstwa XIX wieku. Daniel Gromacki zdradza w rozmowie z Krzysztofem Renikiem, że malując w terenie, nigdy nie maluje rzeczywistości, która go otacza, ale zawsze pamięta, że maluje obraz. A jego malarski świat nie jest kopią świata nas otaczającego. Jest jego indywidualnym spojrzeniem na wszystko, co widzi – na las, rzekę, także wiejską architekturę. Co zabiera ze sobą malarz pejzażysta wyruszając w teren? Jak na malarza pejzażystę patrzą ludzie, którzy natkną się na człowieka stojącego w dzikich, puszczańskich ostępach przy rozłożonej sztaludze? Na takie między innymi pytania odpowiada w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” kolejny gość „Radia Znad Wilii” – Daniel Gromacki, artysta malarz.