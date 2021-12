Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Bartosz Rutkowski

„Orla Straż”, to fundacja, którą założył oficer polskiej Marynarki Wojennej. Chciał nieść pomoc ofiarom wojen i konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Iraku. Bartosz Rutkowski, który jest bohaterem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” wspomina, iż impulsem, który skłonił go do rozpoczęcia działalności pomocowej był dramatyczny film przedstawiający ukrzyżowanie dwustuletniego chłopca przez terrorystów z Państwa Islamskiego. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem gość audycji wyjaśnia, że pomagając poszkodowanym trzeba szanować ich godność i przede wszystkim ich wysłuchać. Do tej pory „Orla Straż” odbudowała w północnym Iraku kilkadziesiąt domów, dała możliwość pracy wielu rodzinom, których życie zniszczyła wojna. Zapraszamy do słuchania.