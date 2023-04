Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Barbara Żukowska

Jej pełne kolorów prace tworzą niezwykły świat. Barbara Żukowska, artystka, która wybrała za swoją artystyczną pasję tworzenie batików, jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Nigdy nie była na indonezyjskiej wyspie Jawie, gdzie narodziła się technika tworzenia batików, a pracę nad batikami poznała w Polsce. Mimo to, ta niełatwa technika, wykorzystująca płynny wosk zmieszany z parafiną oraz kolorowe barwniki do tkanin, stała się jej pasją. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem przyznaje jednak, że marzy o tym, by kiedyś zobaczyć malajskie kobiety pochylone nad tkaninami, na których wyłaniają się przepiękne wzory, tak charakterystyczne dla sztuki Indonezji i Malajów. Właśnie ten powolny proces tworzenia batików jest zdaniem Barbary Żukowskiej tak bardzo fascynujący.