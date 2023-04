Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Anna Jóźwiak

Tańczą indyjskie tańce rodem z Bollywood. To dla nich relaks, wspaniała zabawa, ale i oderwanie od codziennych trosk. Ich liderka, Anna Jóźwiak, założycielka grupy tanecznej „Rang” jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Inspiracją do układów choreograficznych tańczonych przez panie z zespołu „Rang” jest indyjska kinematografia, ze szczególnym uwzględnieniem filmów powstających w Mumbaju, czyli dawnym Bombaju. To właśnie ta nazwa dała początek określeniu Bollywood. Anna Jóźwiak, wyjaśnia w rozmowie z Krzysztofem Renikiem, że tańce rodem z filmów indyjskich są pełne kolorów, dynamiki i opowieści o uczuciach – o miłości i namiętności, o tęsknocie i żalu. Przenieśmy się razem w baśniowy świat indyjskiego tańca.