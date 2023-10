Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Anita Singh

Jej serce podzielone jest pomiędzy Indie i Polskę. Część jej rodziny pochodzi z Indii, część z Polski. Anita Singh, tancerka i choreografka, pasjonatka indyjskiego tańca to kolejny gość audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Możliwość uprawiania klasycznego tańca indyjskiego o nazwie bharatanatjam uważa za przywilej. Związek z dwiema kulturami – indyjską i polską – uważa za wartość. Bohaterka audycji „Niezwykłe pasje” w rozmowie z Krzysztofem Renikiem przekonuje, iż sztuka tradycyjnego tańca indyjskiego niesie w sobie ogromną siłę. To nie tylko sceniczny ruch, to także umiejętność używania skodyfikowanego gestu, niezwykłej ekspresji twarzy, przekazywania za pomocą tańca niezwykłych emocji. Czy trudno być człowiekiem dwóch kultur, czy wielokulturowość wzbogaca? Odpowiedzi na takie pytania przynosi spotkanie z Anitą Singh.