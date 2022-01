Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Ania Broda

Jest ciekawa wszystkiego, co w muzyce interesujące. Jest piosenkarką, multi instrumentalistką, poetką. Ania Broda jest gościem kolejnej audycji z cyklu „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem bohaterka audycji zdradza, że lubi śpiewać dla dorosłych, ale kocha także widownię dziecięcą. Podkreśla, że tak naprawdę nie dzieli widzów na dużych i małych. W jej twórczości muzycznej nietrudno odnaleźć wpływy brzmień folkowych, które od lat stanową dla niej źródło inspiracji. Ze szczególnym pietyzmem odnosi się do tradycji dawnego kolędowania. Zapraszamy do słuchania opowieści o niezwykłej muzycznej pasji.